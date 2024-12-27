شرطة دبي تُتوج الفرق الفائزة في "تحدي أبطال الإنقاذ" بين الطلبة في نسخته الثانية

شهد سعادة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وسعادة اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وسعادة اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وسعادة العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، شهدوا ختام منافسات "تحدي أبطال الإنقاذ"، في الحفل الختامي لفعاليات الدورات الشتوية في نسختها السابعة، والتي ينظمها مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة 550 طالباً وطالبة من أكثر من 28 جنسية ومن مختلف القارات، والذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عاماً في 7 مراكز تدريبية مختلفة على مستوى إمارة دبي.

وتوج مساعدو القائد العام لشرطة دبي، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في مجموع النقاط الحاصلين عليها من أداء التحديات الأربعة، حيث حصد فريق حماية المركز الأول بمجموع نقاط 69 نقطة، في حين حصد فريق الصقور المركز الثاني بمجموع نقاط 63 نقظة، ونال فريق الشجعان 57 نقطة.

وأعرب اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الجهة المنظمة لتحدي أبطال الإنقاذ، عن سعادته بنجاح منافسات التحدي بنسخته الثانية بين طلبة المدارس ممن تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، مؤكداً أن أداء المشاركين فاق التوقعات في قدراتهم البدنية ومهاراتهم الرياضية في تنفيذ وخوض التحديات، الأمر الذي ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التحدي، والمتثلة في تعزيز اللياقة والقدرات البدنية بين المشاركين، وتعزيز وعيهم الأمني بالسلامة والإنقاذ، إلى جانب دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

من جانبه أوضح العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، أن "تحدي أبطال الإنقاذ" شارك فيه 50 طالباً ضمن 4 منافسات في المدينة التدريبية، تمثلت في ارتداء معدات الإنزال وتحدي ربط العقد بأنواع خمسة، إلى جانب تحدي الركض (صعود الحاويات) وسحب الحبال، وإرسال الدمية عبر الحبل، وعملية الإنزال، ورفع الأجسام الثقيلة باستخدام البالونات، وتجاوز المتاهة الضيقة وسحب السيارة باستخدام نظام البكرات.

وأضاف العقيد أن المنافسات حاكت سيناريوهات في عمليات الإنقاذ التدريبية في شرطة دبي، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتنمية قدرتهم على اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة في المواقف الصعبة، إلى جانب المساهمة في بناء جيل مستعد لمواجهة التحديات، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية بين النشء.

وتضمن يوم الحفل الختامي للدورات الشتوية، تقديم الطلبة عروضاً ختامية وعسكرية أمام كبار الضباط والحضور وأولياء الأمور، وعروضاً للفرقة الموسيقية. وأعرب الطلبة عن سعادتهم بالدورات الشتوية التي تنظمها شرطة دبي خلال الإجازات الفصلية، نظراً للمهارات المعرفية التي يكتسبونها خلال المنافسات، وتحفيزهم ذهنيا على التفكير النقدي والعمل تحت الضغط وفي مختلف المواقف والحالات الطارئة.