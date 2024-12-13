شرطة دبي توظف شخصاً من أصحاب الهمم تنفيذاً لسياسة التوظيف الدامج

وظفت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، شخصاً من أصحاب الهمم، فئة الإعاقة الجسدية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة، بما فيها التوظيف الدامج، ومنحهم فرصاً عادلة في المجتمع، ليكون مجموع أصحاب الهمم الذين تم تعيينهم لهذا العام، 5 أشخاص.

وبارك العقيد راشد الجابري، مدير إدارة التواصل الحكومي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحضور المقدم الدكتور محمد الحمودي، مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة، والمقدم الدكتور بليشه علي خليفة، وماجد الشيخ المنسق العام للمجلس، وسميرة ثابت عضو بالمجلس، بارك للسيد عمر حمد المهيري من أصحاب الهمم، انضمامه لكادر شرطة دبي، مؤكداً أن شرطة دبي تُقدم كامل الدعم لأصحاب الهمم لتمكينهم في بيئة عمل صديقة ومُحفزة لهم.

وأكد العقيد الجابري أن هذه البادرة تساعم في دعم سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الدولة، كما تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، ونؤكد من خلالها حرصنا على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية اتجاه مختلف فئات المجتمع، بما فيهم أصحاب الهمم، ومنحهم فرصاً متكافئة لإثبات قدراتهم، وتفعيل دمجهم في بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمولية والدمج الكامل لهم أسوة بزملائهم في العمل.

وأضاف "نسعى في شرطة دبي على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة وبالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، إلى تقديم فرص عمل تُناسب قدرة كل فرد من أصحاب الهمم، وتعزز بيئته بالأدوات والممكنات التي تمكنه من تأدية عمله والإبداع في مجاله. إن منح هذه الفرص مسؤوليتنا، وجزء من منظومة عملنا الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة وتوفير فرص متكافئة للجميع بغض النظر عن حالتهم الجسدية أو الصحية."

بدوره، قال السيد ماجد الشيخ، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن المجلس برئاسة الرائد عبد الله الشامسي، يعمل وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وبما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم استراتيجية دبي «مجتمعي... مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وأضاف " تتبنى القيادة العامة لشرطة دبي سياسة الإدماج الشامل لأصحاب الهمم في أوجه عدة، منها الاستقطاب والتعيين وتهيئة مكان العمل، والتمكين والتأهيل، وحماية الحقوق والامتيازات، والتواصل وتقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية، وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية لدمجهم في المجتمع بشكل كامل."

من جانبه، توجه السيد عمر بالشكر إلى شرطة دبي، مؤكداً أنه طالما كان يحلم بالانضمام إلى الكادر العسكري ليخدم أرضه والمجتمع، لكن إعاقته الجسدية حالت دون تحقيق هذا الحلم. وأضاف " الحمد لله، وبفضل حرص شرطة دبي على دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتأهيلهم وتمكينهم في الوظائف، فقد تمكنت من تحقيق حلمي بالعمل في شرطة دبي كموظف مدني في مجال خدمة إسعاد المتعاملين. فخور لأنني جزء من فريقها، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية."