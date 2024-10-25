شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بالقيادة الآمنة خلال الأمطار

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ضمن حملة «درب السلامة 2» السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وحثّت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف، لمنع انزلاق السيارة، خصوصاً عند هطول الأمطار، والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.