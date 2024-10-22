1039 من طلاب أكاديمية شرطة دبي يستفيدون من «خبراء»        

استفاد 1039 من طلاب وطالبات أكاديمية شرطة دبي من سلسلة محاضرات توعوية وتثقيفية ضمن برنامج «خبراء شرطة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس العلماء وبالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، في إطار السعي إلى تعزيز القدرات العلمية والعملية لطلبة أكاديمية شرطة دبي.

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان أمس، إن البرنامج يهدف إلى تمكين المرشحين للاستفادة من خبرات المتخصصين والباحثين في مختلف المجالات الشرطية والأمنية. وتناولت المحاضرات موضوعات متنوعة، أبرزها البحث الجنائي، تكنولوجيا الشبكات والأمن، مكافحة غسل الأموال، البحث والإنقاذ البحري، فحص المستندات، الطب الشرعي، آثار الحرائق، الهندسة البيئية، تحليل البصمات.

وأشار رئيس مجلس العلماء، العقيد هشام السويدي، إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز مهارات ومعارف المرشحين، موضحاً أن البرنامج يتضمن أكثر من 30 محاضرة تخصصية تُعقد سنوياً ضمن المناهج الأكاديمية، الأمر الذي يسهم في إثراء التجربة التعليمية والعملية للمرشحين.

ولفت إلى أن البرامج التدريبية والتعليمية تعكس رؤية شرطة دبي في دعم العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير الأداء الشرطي.

وأوضح نائب مدير إدارة شؤون الطلبة، الرائد سعيد البديوي، أن هذه المحاضرات تسهم في تطوير كفاءة العاملين في مختلف المجالات الشرطية، وتعزز الأداء المهني، لافتاً إلى أن شرطة دبي تمتلك طاقات واعدة يمكن استثمارها في مجالات البناء والتنمية، ما يجعلها قوة دافعة لتطور العمل الشرطي.