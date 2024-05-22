هل يمكن حفظ التنفيذ في قضية مالية قبل السداد التام؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ :

رفعت قضية مطالبة مالية ضد سيدة كان بيني وبينها عقد تأسيس شركة، ولم تلتزم ببنود العقد، وكسبت القضية وأصبح الحكم نهائيا لصالحي.

وقدمت طلب ضبط و احضار وتم القبض على المدعى عليها ، ثم قامت بدفع نصف المبلغ وطلبت تقسيط المبلغ المتبقي، وعند موعد دفع قسط المبلغ، تخلفت عند الدفع، وقد صدر قرار بحفظ التنفيذ.

والسؤال: ماذا يعني حفظ التنفيذ؟



الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

حفظ التنفيذ لا يكون، إلا بتمام سداد مبلغ التنفيذ، وبالتالي إذا لم يكن قد تم السداد التام ومع ذلك صدر قرار بحفظ التنفيذ وهذا قد يحدث أحياناً بسبب إفادة من قسم الحسابات بالمحكمة عن أن الرصيد المتبقي (صفر) ، لذلك يتعين مراجعة المحكمة ومقابلة قاضي التنفيذ لشرح الأمر بموجب السند التنفيذي والمبالغ المسددة وطلب إجراء مذكرة حسابية جديدة حتى يتم إعادة الملف للتداول ومن ثم السير في إجراءات التنفيذ.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : http://abuabeda@emaratalyoum.com