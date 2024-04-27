ضبط متهم بقيادة مركبة تحت تأثير مخدّر

أحالت النيابة العامة في دبي، خليجياً إلى محكمة الجزاء المختصة، ضُبط أثناء قيادة مركبته بطريقة غير طبيعية في الطريق العام.

وبانتقال دورية الشرطة إلى مكان البلاغ، تبيّن أن المتهم غير متزن في خطواته، ويتلعثم في الكلام، وضبطت في مركبته أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات، كما عُثر فيها على عبوة بودرة من مادة مخدرة، وشريطين من عقار مخدر، وتم جلبه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإحالته إلى المختبر الجنائي لفحصه، حيث تبيّن أنه تحت تأثير التعاطي.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة، أقر بما ورد في محضر الضبط، وهو يخضع للمحاكمة بتهم التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير ذلك، وحيازة المخدرات.

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