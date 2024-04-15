حذرت من خطورتها .. شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز

ضبطت شرطة دبي حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز بطريقة غير مرخصة، بحسب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد على سالم الشامسي الذي أكد اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتورطين في الواقعة.

وتفصيلاً، حذرت شرطة دبي من مخاطر نقل اسطوانات الغاز بالحافلات المخصصة لنقل الأفراد، والمركبات غير المرخصة لهذا الغرض، التي لا تحمل لوحات إرشادية، لافتة إلى أن نقل اسطوانات الغاز بصورة عشوائية تمثل خطراً بالغاً على مستخدمي الطرق، ويمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، وانفجار تلك الاسطوانات.

وقال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد علي سالم الشامسي إن الفرق الأمنية في الإدارة ضبطت حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، الذين يخالفون اشتراطات السلامة العامة،.

وشدد الشامسي على ضرورة التقيد بالقانون والالتزام باشتراطات نقل اسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة بطريقة آمنة، منها أن يكون للمركبة لون مخصص وذات سقف مفتوح وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية تنبه مستخدمي الطرق باحتوائها على مواد خطرة قابلة للاشتعال مع توفر اسطوانة إطفاء الحريق داخل هذه المركبات والحرص على صيانتها دوريا.

بدوره ناشد رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية المقدم طالب محمد الأميري الجمهور بشراء الاسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، وتجنب الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً رصد الأشخاص الذين يروجون اسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.