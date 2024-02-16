«الهوية والجنسية» ترفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لطلبات الإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء تطبيق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً للمتعاملين الراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة اعتباراً من الإثنين المقبل 19 فبراير الجاري.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في تصريح صحافي، إن المشروع الجديد يأتي في سياق خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية الحكومية للخدمات التي تقدمها الهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاء لمتطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير حياة كريمة ورفع مستوى الرفاهية الصحية لجميع المقيمين في الدولة والحفاظ على حقوقهم الصحية.

وأضاف أن المشروع يتضمن توفير بيانات التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.

وأوضح مدير عام الهيئة أن المشروع الجديد سيسهم في اختصار زمن تقديم الخدمة نتيجة إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين كمتطلب أساسي يتم العمل به حالياً لقبول طلب الحصول على الخدمة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان وضمان حصول المقيم على الحقوق الصحية التي كفلها القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.

. المشروع الجديد يسهم في اختصار زمن تقديم الخدمة.