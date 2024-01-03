وفاة 5 من أسرة مواطنة بحادث تصادم في عجمان

توفي أفراد عائلة إماراتية، مكوّنة من أب وأم وطفلتين، وطفلة أخرى هي ابنة أخي السائق، في حادث تصادم بين مركبة وشاحنة، وقع على شارع الوطن في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، أثناء عودتهم من مدينة حتا، فيما تعرضت طفلتان أخريان من العائلة نفسها لإصابات متوسطة.

وتفصيلاً، قالت القيادة العامة لشرطة عجمان، إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الواحدة صباحاً، يفيد بوقوع حادث مروري بليغ على شارع الوطن، حيث انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث.

وبمعاينة الحادث، تبين أن مركبة دفع رباعي صدمت شاحنة من الخلف نتيجة انشغال السائق عن الطريق، ما أدى إلى وفاة رجل وزوجته وطفلتَين، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، فيما أصيبت طفلتان أخريان من العائلة نفسها بإصابات متوسطة، نُقلتا على إثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة بمصفوت، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

يشار إلى أن الأسرة المتوفاة كانت تقضي عطلة بداية العام الجديد في مدينة حتا السياحية، قبل أن تتعرض للحادث.

وأعربت شرطة عجمان عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، وأوصلت تعازيها الحارة لعائلة المتوفين، مهيبة بجميع السائقين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الخارجية، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال عن الطريق، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المرور، وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.

• طفلتان من العائلة نفسها تعرضتا لإصابات متوسطة في الحادث.