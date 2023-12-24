‏شرطة الفجيرة تضبط سائقين متهورين استعرضوا بمركباتهم في أحد الأفراح

ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الشارع العام، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، متسببين في إحداث أضرار بالطريق العام.

وقد رصدت إدارة المرور والدوريات تداول مقاطع لفيديوهات على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، في منطقة مضب، وذلك أثناء الاحتفال بأحد الأفراح، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.

ومن جهته أفاد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة ، العميد محمد بن نايع الطنيجي بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏وتحذر القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين غير الملتزمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية وأنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.