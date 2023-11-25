50 ألف درهم لفك حجز درّاجات ترفيهية يقودها أطفال على طرق عامة

حذّر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أولياء الأمور من السماح للأطفال بقيادة دراجات نارية وترفيهية على الطرق الداخلية والرئيسة، لما لذلك من خطورة وعواقب وخيمة في حال تعرّضهم لحوادث سير، مشدداً على أهمية مراقبة تصرفات الأطفال.

وأشار إلى أن الدراجات النارية الترفيهية مصممة للقيادة في المناطق الرملية وما شابهها من الأماكن، كونها لا تتوافر فيها إجراءات السلامة المرورية، وتشكل خطراً على سائقيها وعلى مستخدمي الطريق، مؤكداً أن قيادة الدراجات النارية الترفيهية في الطرق العامة ظاهرة سلبية تشكل خطراً على مستخدميها. وأكد أن شرطة دبي، تتخذ في سياق مساعيها لتفادي مخاطر قيادة الدراجات الترفيهية، إجراءات وقائية تتمثل في حجزها من أصحابها الذين يخالفون القانون بسبب قيادتها على الطرق.

وأوضح المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قد تلقت شكاوى عدة، وملاحظات في عدد من مناطق الإمارة عن وجود إزعاج وفوضى من قبل قائدي الدراجات النارية، وفور الانتقال إلى تلك المناطق شُوهد مجموعة من الأطفال يقودون دراجات نارية ترفيهية ويقومون بإزعاج قاطني تلك المناطق بأصوات دراجاتهم، حيث تمت مراقبتهم ومتابعتهم من قبل الدوريات المدنية لحين وصولهم إلى منازل ذويهم، حينها تم ضبط الدراجات وحجزها، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023، بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، تحت بند «قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد»، فإن قيمة فك حجز تلك الدراجات النارية تصل إلى 50 ألف درهم.

وناشد المزروعي أفراد المجتمع أنه عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901، داعياً أولياء الأمور إلى عدم المخاطرة بحياة أبنائهم من خلال شراء الدراجات الترفيهية لهم، لأنهم يعرِّضونهم بذلك لخطر الحوادث، مؤكداً أن معظم سائقي الدراجات الترفيهية، ومن مختلف الأعمار لا يلتزمون السلوك السليم أثناء قيادة الدراجة.