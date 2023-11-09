15 ألف درهم تعويضاً لفتاة تلقت تهديداً على «سناب شات»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة 15 ألف دهم تعويضاً عن تهديدها عبر برنامج «سناب شات».

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً جابراً عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بها بسبب تهديد المدعى عليه لها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات». وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالحبس مدة شهر مع وقف التنفيذ وإلزامه بالرسوم القضائية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت إليه المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ما يكون معه الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعية التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في التوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات، وأن الأضرار المعنوية كانت بث الرعب والخوف والحزن والأسى وأضراراً نفسية أخرى من واقعة التهديد، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجديراً بالقبول، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.