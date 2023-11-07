شرطة دبي توزع مقاعد سيارات الأطفال مجاناً على الآباء بطرق الإمارة

سجلت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 47 حادثاً مرورياً تسبب في وفاة طفلين وإصابة 45 آخرين بإصابات متفاوتة خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري، عازية ذلك إلى سلوكيات تسبب خطورة على الأطفال، مثل احتضانهم أثناء القيادة أو السماح لمن دون سن العاشر أو من يقل طولهم عن 145 سنتيمتر بالجلوس في المقعد الأمامي.



وآطلقت الإدارة حملة توعية تحت عنوان "مقعد الأطفال أمان واطمئنان" لتعزيز سلامتهم على الطرق من خلال تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية تثبيت المقعد المخصص للطفل، بهدف حمايتهم من مخاطر الحوادث، وتضمنت الحملة توزيع المقاعد مجاناً على أولياء الأمور في مختلف الشوارع.



وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبياللواء سيف مهير المزروعي أن سلامة الأطفال وحمايتهم من مخاطر الحوادث المرورية، تأتي في مقدمة أولويات الإدارة، داعياً أولياء الأمور إلى الالتزام بقانون السير والمرور، وتثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال في الأماكن المخصصة لها بالمركبات.

وحذر من سلوكيات خاطئة تمثل خطورة كبيرة على الأطفال منها ترك أو احتضان الأب أو الأم للطفل في المقعد الأمامي إذ يمثل ذلك مخالفة صارخة للقانون وتصرفاً يُهدد حياة وسلامة الطفل، مشيراً إلى أن السماح لمن هم دون العاشرة أو من يقل طوله عن 145 سنتيمتر بالجلوس في المقعد الأمامي يندرج في المخالفة ذاتها، ويمثل تهديداً لسلامة الطفل، إذا توقف السائق بشكل مفاجئ، أو تعرضت المركبة لحادث مروري، إذ يندفع الطفل لصغر حجمه إلى الأمام ويرتطم بالأجزاء الداخلية للسيارة أو يندفع خارجها.

وأوضح أن العقوبة المقررة على هذه المخالفة 400 درهماً، مشيراً إلى أن الإدارة سجلت 47 حادثاً كان من بين ضحاياها أطفال، وتسببت في وفاة طفلين، وإصابة آخر بإصابات بليغة، و19 آخرين بإصابات متوسطة، و25 إصابة بسيطة.

وأشار إلى أن شرطة دبي تنسق مع شركائها في الحملة لتوعية أفراد المجتمع بأنسب طرق اختيار المقاعد المناسبة لعمر الطفل، وكيفية تثبيتها بطريقة صحيحة، بما يضمن سلامة الجميع داخل المركبة، كما تتولى الإدارة توزيع مقاعد مجانية على الآباء في مختلف الطرق خلال فترة الحملة منوهاً بالتعاون الكبير الذي أبداه شركاء الحملة من خلال توفير مقاعد الأطفال وتقديم الهدايا والمكافآت التشجيعية.