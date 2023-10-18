كيف تحصل على شهادة كف البحث من نيابة دبي خلال 3 دقائق

كشفت النيابة العامة في دبي عن خدمة جديدة تمس شريحة كبيرة من المتعاملين هي خدمة "كف البحث التلقائي" التي تمثل نقلة مهمة في طريق تسهيل إجراءات المتعاملين مع النيابة العامة، بحسب ضابط تنفيذ أحكام رئيس عائشة علي التي أوضحت أن الحصول على هذه الخدمة سابقاً كان يستغرق فترة تمتد إلى 10 أيام، لكن يمكن إنجازه بالخدمة الجديدة خلال ثلاث دقائق.

وأضافت أن الإشكالية التي كان يواجهها البعض سابقاً، هي حاجتهم للشهادة في غير أوقات العمل الرسمية، إذ يستلزم الأمر بالطريق التقليدية الانتظار خمسة أيام بعد انتهاء القضية الخاصة بالمتعامل، حتى يمكنه التقدم لاستصدار كف البحث، ومن ثم يحتاج الإجراء نفسه من ثلاثة إلى خمسة أيام حتى تصدر الشهادة، لكن مع خدمة كف البحث التلقائي، لا يحتاج المتعامل سوى الدخول إلى الموقع أو التطبيق الذكي للنيابة العامة وإدراج المطلوب ودفع الرسوم، والحصول على كف البحث خلال ثلاث دقائق، والسفر بحرية أينما يريد.