هل يمكن تأجيل رسوم تنفيذ حكم على شخص خارج الدولة؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

كنت أعمل في شركه داخل الإمارات ، مؤسسه فرديه، يملكها خليجي، وحين تخلف عن دفع حقوقي، لجات الي محاكم الدولة وحصلت على أحكام لصالحي، وحين تقدمت بفتح ملف تنفيذ على صاحب الشركة في موطنه، طلبت المحكمة رسوم 5% المستحقة.

السؤال هل يجوز تقديم ضمانات مثل جواز السفر لحين تسديد الرسوم الخاصة بالمحكمة للتمكن من التنفيذ على صاحب الشركة في موطنه ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

رسوم الدعوى المؤجلة واجبة السداد بالحكم في الدعوى وهذه الرسوم لا علاقة لها بتنفيذ الحكم لأن تسجيل ملف تنفيذي هو أيضاً يستحق عليه رسوم أخرى، كل ما هنالك أنه يمكنك تقديم طلب استمرار تأجيل رسوم الدعوى لحين تنفيذ الحكم الذي من بين المبالغ التي سينفذ بها قيمة تلك الرسوم.

وعند الموافقة على هذا الطلب فإن المحكمة تتطلب ضمانات يتعين تقديمها منها حجز جواز السفر الخاص بك أو كفيل ضامن خاصة وأنك ترغب في التنفيذ خارج الدولة أي أن المبالغ لن تتحصل لدى محاكم الدولة حتى يكون هناك ضمان خصم الرسوم من المبالغ التي سيتم تحصيلها.



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