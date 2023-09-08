في قبضة شرطة دبي.. فتيات متهورات يستعرضن بدراجات نارية في شوارع عامة

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي فتيات تلاعبن بلوحة أرقام دراجات نارية بهدف الاستعراض بتلك الدراجات في عدد من شوارع الإمارة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إن الفرق الضبطية التابعة لمرور دبي تمكنت من ضبط عدد من الفتيات بعد انتشار مقطع فيديو لهن في مواقع التواصل الاجتماعي وهن يقدن الدراجات النارية في شوارع الإمارة بتهور وبطريقة استعراضية، وبأفعال بهلوانية خطيرة كالوقوف على الدراجة والقيادة دون الإمساك بمقودها، وكذلك القيادة بعجلة واحدة، مهددات بهذا السلوك سلامتهن وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، كما أن إحداهن تلاعبت بأرقام الدراجة عن طريق طيّها تحت المقعد، ظناً منها أنها بفعلتها هذه ستتهرب من المساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه بعد البحث والتحري تم التعرف إلى السائقات واستدعائهن إلى الإدارة العامة للمرور، حيث اعترفن بارتكابهن لتلك الأفعال في أوقات ومناسبات مختلفة، ومن ثم تم حجز الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

وأضاف أن شرطة دبي حجزت الدراجات وحررت مخالفات عدة شملت قيادة مركبة بطريقة تعرِّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، التي تبلغ غرامتها حسب القانوني الاتحادي ألفي درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، إضافة إلى تطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50 ألف درهم.

وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ في عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901.

وحذر السائقين المتهورين خصوصاً هواة قيادة الدراجات النارية من تبعات منها الإيقاف وحجز دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. مؤكداً عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق. مشيراً إلى أن ما لا يقل عن (80%) من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات أو إصابات بالغة.