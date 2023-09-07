بلدية دبي تزيل 868 مركبة مهملة

أفادت بلدية دبي بأنها أزالت 868 مركبة مهملة منذ بداية العام الجاري، وقالت إنها تُعطل حركة المرور وتشوّه المظهر العام.

وأكد مدير إدارة عمليات النفايات بالإنابة في البلدية، المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، أن البلدية تطبق برامج عمل ميدانية وفق جدول زمني من أجل المحافظة على جاذبية المدينة وجماليتها، وتحقيق رسالة البلدية المتمثلة في تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم.

وأضاف أن البلدية أرسلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 7000 رسالة نصية قصيرة لأصحاب المركبات المهملة التابعة لإمارة دبي لتنبيههم، الأمر الذي نجم عنه تجاوب كبير من أفراد المجتمع، حيث كانت هذه الرسائل تصلهم في مكان وجودهم داخل أو خارج الدولة، ما ساعد بشكل واضح على التجاوب والتنسيق مع البلدية بخصوص مركباتهم المهملة، حيث يقوم فريق ميداني مختص بمتابعة رصد وتوثيق معلومات وبيانات المركبات الخفيفة والثقيلة، والقاطرات والمقطورات، والقوارب والوسائل البحرية المختلفة والمعدات، المهملة في مناطق الإمارة.

وطالبت البلدية ملاك السيارات بعدم إهمالها، وتركها لفترات طويلة، حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة، وتجنّباً لإزالتها. جدير بالذكر أن بلدية دبي كانت قد أطلقت حملة «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة.. مدينة مستدامة»، للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة في المدينة، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري في دبي، مؤكدة أن المركبات المهملة تُعطل حركة المرور وتشوّه المظهر العام، لافتة إلى أهمية التوعية المجتمعية بهذا الشأن، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار المركبات المهملة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.