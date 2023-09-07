آسيوية تستولي على محفظة.. وآخر يسرق نظارة شمسية

استولت امرأة آسيوية على محفظة نقود سقطت من امرأة أخرى أثناء وجودهما في إحدى محطات المترو، لكن شرطة دبي ضبطتها وأحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسها شهراً وتغريمها 4600 درهم وإبعادها عن الدولة.

كما قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي سرق نظارة شمسية من متجر معروف، بعدما راوغ موظفيه من خلال شراء بنطلون وإخفاء النظارة في جيبه والمغادرة بهدوء.

وأفادت تفاصيل الدعوى الأولى بأن المجني عليها كانت موجودة في إحدى محطات المترو وسقطت منها محفظتها سهواً، وكانت تحوي مبلغ 3500 درهم، و300 دولار أميركي ورخصة قيادتها وبطاقة عملها، فعثرت عليها المتهمة، وبدلاً من تسليمها إلى الجهات المختصة استولت عليها لنفسها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها كانت تضع المحفظة في جيب بنطالها الخلفي، وحين وصلت إلى وجهتها تفقدت المحفظة فلم تجدها، ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمة.

وبسؤالها عن التهمة المنسوبة إليها، اعترفت بارتكابها، ووجهت لها النيابة العامة تهمة «جريمة الاستيلاء على مال ضائع مملوك للغير بنية التملك». وقضت المحكمة بإدانتها وحبسها شهراً وتغريمها المبلغ الذي استولت عليه وإبعادها عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى الثانية بأن رجلاً من جنسية آسيوية دخل إلى أحد المتاجر الكبرى واشترى بنطالاً، لكنه سرق نظارة شمسية يبلغ ثمنها 1500 درهم، وأخفاها بين طيات ملابسه، ثم توجه إلى صندوق المحاسبة ودفع ثمن البنطال فقط، مراوغاً موظفي المتجر الذين لم ينتبهوا لجريمته.

وفور اكتشافهم اختفاء النظارة راجعوا كاميرات المراقبة وأبلغوا الشرطة التي أجرت تحرياتها وضبطت المتهم. وبمواجهته بالجرم الذي ارتكبه، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وسلم النظارة، وأحيل إلى محكمة الجنح التي اطمأنت إلى أدلة الثبوت واعتراف المتهم واستعملت معه الرأفة، وقضت بتغريمه قيمة النظارة.