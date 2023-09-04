سائق يخطف مخدومته مع أصدقائه لسرقة عملاتها الرقمية

عدلت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، بحق أربعة آسيويين من الحبس ثلاثة أعوام إلى عامين، إضافة إلى تغريمهم 45 ألفاً و200 درهم، مؤيدة إدانتهم بخطف امرأة آسيوية تعمل في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية بتخطيط من سائقها الخاص.

وأوهم أحد المتهمين المرأة بأنه يرغب في شراء عملة رقمية منها، ونفذ معها عدداً من الصفقات، ثم طلب لقاءها في إحدى المناطق، وعندما وصلت فوجئت بالمتهمين الآخرين.

وقد أجبرها ثلاثتهم على الإفصاح عن كلمة سرّ هاتفها، ثم حولوا من حسابها 8000 عملة رقمية، وسرقوا 8000 درهم كانت بحوزتها، وحقيبة يد قيمتها 7200 درهم، وهددوا بإيذائها في حالة إبلاغ الشرطة، ثم غادروا، فنزعت كيساً بلاستيكياً كانوا يغطون به رأسها، وتمكنت من مشاهدة مركبتهم، وحفظت رقم لوحتها، وأبلغت الشرطة.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين تواصلوا مع أصدقائها من هاتفها، وطلبوا منهم تحويل أموال، لكن لم يتجاوب معهم أحد، لافتة إلى أنهم فتشوا في ذاكرة محادثاتها، وأجبروها على الاتصال بأحد أصدقائها، لتطلب منه تحويل 100 ألف عملة رقمية، لكنه شك في الأمر، ورفض الاستجابة لمطلبها.

وتابعت أنها استدعت صديقاً لها، بعد مغادرة الخاطفين، فحضر واصطحبها إلى مركز الشرطة، وفي غضون أيام قليلة ضبطت شرطة دبي المتهمين، وطلبت منها الحضور للتعرف إليهم، لتفاجأ بوجود متهم رابع بينهم هو سائقها السابق.