هل يمكن صرف شيك مر علي تاريخ استحقاقه 6 أشهر؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

لدى شيك انقضى عليه ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وعندما قدمت الشيك للبنك رجع بسبب انتهاء مدة الشيك، واستغربت من الافادة وحاولت مع البنك، لكن رد البنك هو أن الشيك انتهى.

هل استطيع تقديم الشيك للتنفيذ بناء على الافادة المذكورة من البنك ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

يمكن للسائل أن يتقدم بالشيك وإفادة البنك ، بعد مدة الصرف ، للشرطة بطلب استعلام من البنك المسحوب عليه الشيك بوجود رصيد في تاريخ استحقاق الشيك من عدمه، وبناء على رد البنك على رسالة الشرطة يتم إما تسجيل تنفيذ شيكات إذا كانت الافادة بدون رصيد أو لا يكفي، وبخلاف ذلك يتم تقديم طلب أمر أداء.



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