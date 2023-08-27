«الشارقة للتعليم الخاص» تنفذ زيارات ميدانية للمدارس

قالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إنها ستنفذ سلسلة من الزيارات التفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لها والمدارس الخاصة في الإمارة، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، بهدف التأكد من استعداداتها.

وتهدف الزيارات، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، إلى زيارة مدارس خاصة تتبع مناهج تعليمية متنوعة، لتفقد سير انتظام الدوام وسير العملية التعليمية، والتحقق من البرامج الدراسية والخطط المعتمدة، وتقديم الدعم اللازم، لضمان توفر تجربة تعليمية متميزة للطلاب، حيث تحرص على تقديم المساندة والتوجيه، وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي.

وسيتفقد وفد مكون من رئيسة الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، ومدير الهيئة، علي الحوسني، وأعضاء الهيئة الإدارية، تطبيق المدارس لبرامج ومبادرات الهيئة، ومن بينها متابعة آليات تطبيق برنامج «معلم وأفتخر» الأول من نوعه على مستوى الدولة، وأحد أهم المشاريع الهادفة إلى توفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، وفقاً للكفاءة والقدرات.

كما سيتابع الوفد سير عمل مبادرة «أولادكم في مأمن» التي تستهدف تحقيق أقصى درجات الأمان، وبما يمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم في رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة من خلال أجهزة الأمن والسلامة والكاميرات داخل حافلات طلبة المدارس الخاصة بالإمارة.

وسيطلع أيضاً على جهود المدارس تجاه تعزيز التطور والتحسين في آليات التعليم بما يتسق مع برنامج «إتقان»، خصوصاً بعد إعلان النتائج أخيراً وتحقيق مزيد من النجاح في هذا الجانب.

وستشمل الجولات زيارة 14 مدرسة خاصة مختلفة، حيث تلتقي رئيسة الوفد بمديري المدارس والمعلمين، وتتجول داخل الفصول والمرافق المختلفة، للاطلاع على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية الفصول الدراسية ومصادر التعلم.