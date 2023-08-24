شرطة دبي تضبط سائقاً عدوانياً هدد حياة مستخدمي الطريق

تمكنت الدوريات المرورية بشرطة دبي من ضبط سائق مركبة متهور، تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم تجاوز بمحاذاتها وانحرف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد أن يتسبب في وقوع حادث بليغ. لكن الدوريات المرورية رصدت وصورت تلك التجاوزات ، وتعاملت معه وفق الإجراءات القانونية، واختارت الوقت المناسب لضبطه وإيقافه.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي اللواء سيف المزروعي إنه تم حجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة بطريقة تعرض سلامته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات حيال هذا السائق، ومن ثم تصل قيمة المخالفة إلى 50 الف درهم إضافة إلى تسجيل 23 نقطة مرورية "سوداء" على رخصة قيادته.



وأكد المزروعي أن هذا سلوك عدواني يمثل انتهاكاً لحقوق مستخدمي الطريق، ومن ثم توجب التعامل معه بحزم، وتطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات، الذي يستهدف السائقين الذين يتعمدون خرق القوانين بارتكاب هذا النوع من المخالفات معرضين أرواحهم وسلامة الآخرين للخطر، مشدداً أن لا أحد فوق القانون، وهناك إجراءات رادعة حيال مثل هذه الممارسات.