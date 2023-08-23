«جمارك دبي» تحبط تهريب 171 ألف حبة من أدوية مخدرة ومقيدة

تمكنت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، من إحباط محاولتي تهريب أدوية وعقاقير مخدرة ومقيدة، في عمليتين منفصلتين قادمتين عن طريق الشحن الجوي بإجمالي 171600 حبة.

وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96600 حبة من دواء سيبرالكس، وهو من الأدوية المقيدة، بوزن 57 كيلوغراماً في شحنة من ثلاثة طرود، والثانية لدواء بريغابالين المخدر بـ75000 كبسولة في ثلاثة طرود أيضاً بوزن 64 كيلوغراماً.

وعززت «جمارك دبي» دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وحماية الاقتصاد، بإنجاز جديد حققته الدائرة في مجال التصدي للأدوية المخدرة والمقيدة، ومكافحة مخاطرها وأضرارها على الإنسان وصحته، وآثارها على بناء المجتمع عند استخدامها بطرق غير مشروعة وخطأ.

وأكدت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي فاعلية استراتيجية جمارك دبي المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، من خلال تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد في مواجهة كل محاولات الغش التجاري، أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، من خلال فاعلية الأنظمة الخاصة وكفاءة مواردها البشرية، لضمان أمن المنافذ الجمركية في إمارة دبي لحماية المجتمع.