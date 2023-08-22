«العين» تودع 5 شباب مواطنين توفوا بتصادم مركبتين

توفي صباح أمس خمسة شباب مواطنين في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق صاع في مدينة العين، وشاركت أعداد غفيرة من المواطنين في تشييع جنازة ضحايا الحادث، ومواراتهم الثرى في مقبرة أم غافة.

وذكر أقارب المتوفين لـ«الإمارات اليوم»، أن أعمارهم تراوح بين 18 و20 سنة، وقد تخرج اثنان منهم في الثانوية العامة أخيراً هذا العام، وكانا يستعدان لدخول الخدمة الوطنية، فيما تخرج الاثنان الآخران في الثانوية العامة العام الماضي، بينما المتوفى الأخير كان لايزال طالباً في الصف الـ12 هذا العام.

وأضافوا أن الحادث وقع قرابة الساعة الواحدة أمس بعد منتصف الليل، إذ كانت تُقل المركبة الأولى أربعة من الضحايا، هم: علي خميس الساعدي، وراشد عبدالله الساعدي، وحمود عبدالعزيز الساعدي، وعلي أحمد الساعدي، وفي المركبة الثانية عبدالله علي الكتبي، وشاب آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات التي تعرض لها.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين من أهالي مدينة العين وخارجها للمشاركة في تشييع جثامين ضحايا الحادث، حيث أقيمت الصلاة على أرواح المتوفين في مسجد الشهيد عمر المقبالي، ومواراتهم الثرى في مقبرة أم غافة.

وذكرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها تعاملت مع بلاغ ورد إلى إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بشأن حادث تصادم وقع صباح أمس بين مركبتين بمنطقة صاع (شرق أم غافة) في مدينة العين، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة.

وأهابت مديرية المرور والدوريات بالسائقين الالتزام بالقيادة الآمنة وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة، كما حثت الجهات المختصة الجمهور على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات بشأن الحادث.