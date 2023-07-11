كيف يمكن إلغاء شيكات الضمان حال سداد قيمتها نقداً؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه:

في حال كانت هناك معاملة تجارية بين شركتين، وقامت أحدهم بتحرير شيكات ضمان للأخرى، لتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقود، وتم بالفعل دفع قيمة الاعمال المنجزة حسب العقود نقدا

ما هو الإجراء القانوني .. في حال قامت الشركة الثانية بتحصيل قيمة الشيكات رغم حصولها على قيمتها ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

طالما الشيكات ضمان لسداد مبالغ، وتم سداد المبالغ التي تم تقديم الشيكات ضمان لها يكون عليك في هذه الحالة تسجيل منازعة تنفيذ موضوعية في تنفيذ الشيكات المسجل من الطرف الثاني، وفي هذه المنازعة تطلب الغاء اجراءات التنفيذ وغلق ملف تنفيذ الشيكات باعتبار أن الشيكات غير مستحقة وانها في الحقيقة هي شيكات ضمان، ولكن عليك اثبات ذلك وأن المبالغ المسلم الشيكات ضماناً لها قد تم سدادها وباثبات ذلك يمكن أن يصدر حكم في المنازعة بالغاء اجراءات التنفيذ في ملف تنفيذ الشيكات وغلق الملف لعدم استحقاق الشيكات.

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