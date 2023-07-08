نفق البراشي على تقاطع شارعي «الإمارات» و«خورفكان» ينجز قبل نهاية العام الجاري

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن إنجاز مشروع نفق البراشي، الواصل بين طريق الإمارات وطريق خورفكان، سيتم خلال الربع الرابع للعام الجاري.

وذكرت أن المشروع يشمل إنشاء تقاطع نفق قوسي مُصنّع من الخرسانة مسبقة الصب، إضافة إلى عدد من الطرق الانزلاقية، وطرق حلقية رابطة على طريق الإمارات عند تقاطعه مع المحور المؤدي إلى طريق خورفكان، ويعتبر رديفاً لطريقي مليحة والذيد اللذين يقومان بمهمة الوصل بين مدن ومناطق الساحلين الغربي والشرقي للدولة.

وأكدت أن المشروع من المشروعات الحيوية لشبكة الطرق الاتحادية الرابطة بين مناطق ومدن الدولة، وإنجازه يعزز عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي وبقية إمارات الدولة، كما سيؤمن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، ويقلل من أزمنة الرحلات المستغرقة حالياً.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء معبر مزدوج من خمس حارات أسفل شارع الإمارات الحالي، للسماح بتوسعة طريق خورفكان من خلال منطقة البراشي في المستقبل، وإنشاء طريق حلقي انزلاقي من حارتين في الاتجاه الشمالي الجنوبي للمرور المتجه إلى طريق خورفكان، مع ما يرتبط بذلك من نقاط الاندماج والتفرع مع الحارات الإضافية، كما يتم إنشاء طريق متفرع من حارتين في الاتجاه الشمالي الشرقي للمرور المتجه إلى الساحل الشرقي من شارع الإمارات في الشارقة، وطريق متفرع من حارتين في الاتجاه الجنوبي الشرقي للحركة المرورية المتجه من دبي إلى الساحل الشرقي، وما بذلك من نقاط الاندماج والتفرع مع الحارات الإضافية، مع مراعاة تخصيص طريق ربط وتوزيع للمناطق المحيطة للمشروع، إضافة إلى طريق حلقي انزلاقي للقادمين من الجنوب (إمارة دبي والمناطق المحيطة بالمشروع) للعودة باتجاه الجنوب، مروراً بإمارة دبي ووصولاً إلى إمارة أبوظبي.