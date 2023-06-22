​هل يمكن تأجيل رسوم التنفيذ في قضايا الشيكات؟

سؤال :

ورد سؤال من قارئة تقول فيه : قمت بعمل قضيه شيك بدون رصيد، وتم القبض على صاحب الشيك لكنه خرج بكفالة، وانا مطالب بدفع قيمه خمسه بالمئة لكي أعمل قضيه مطالبه مدنيه ليتم حكم التنفيذ على المدعى عليه .. لكني لا أملك هذا المبلغ المطلوب فهل هناك حلول اخرا للمطالبة بحقي ارجو الإفادة ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف على القارئة بالقول : الشيك الذي يتم ارتداده من البنك المسحوب عليه لعدم وجود رصيد وفقاً للقانون النافذ يتم بموجبه تسجيل ملف تنفيذي مباشرة لدى محكمة التنفيذ ويقوم قاضي التنفيذ بإصدار صيغة تنفيذية عليه ثم تتخذ الإجراءات التنفيذية ضد مصدر الشيك سواء الحجز على أمواله أو الضبط والاحضار والتعميم بالمنع من السفر وغير ذلك من الإجراءات حسب ما تسفر عنه الاستعلامات من الجهات المعنية.

في حال أن طالب التنفيذ غير قادر على سداد رسوم تسجيل ملف تنفيذ الشيك يتم تقديم طلب تأجيل الرسوم لحين التنفيذ ويرفق مع الطلب كشف حساب بنكي عن مدة ستة أشهر برصيد غير كاف لقيمة الرسوم، وفي حالة عدم وجود حساب بنكي وبالتالي عدم امكانية تقديم كشف حساب يتم ذكر ذلك مع طلب تأجيل الرسوم علماً بأنه في هذه الحالة يتم الاستعلام من المصرف المركزي عما إذا كان هناك حساب بنكي باسم طالب التنفيذ من عدمه، وعند الموافقة على تأجيل الرسوم يتم تسجيل الملف ومباشرة إجراءات التنفيذ وتستحق المحكمة الرسوم من مبالغ التنفيذ التي يسددها المنفذ ضده.



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