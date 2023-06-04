وفاة شخصين بانفجار خزان مشتقات بترولية في عجمان

أعلنت شرطة عجمان، اليوم، عن انفجار خزان وقود ديزل في منطقة صناعية الجرف بعجمان صباح اليوم اسفر عن وفاة شخصين وثلاث اصابات.

وصرح قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن غرفة العمليات استقبلت بلاغا الساعة 11 صباح اليوم يفيد بوقوع انفجار في خزان ( ديزل ) في احدى المعامل الخاصة بشركة تجارة الوقود في صناعيه الجرف وعلى الفور تم الانتقال للموقع حيث تبين أن اثنان من العاملين في الموقع كانوا يقومون باعمال اللحام فوق أحد الخزانات مما أدى لانفجاره نتيجة تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود بداخل الخزان، مم أدى لحدوث الانفجار، ونتج عنه وفاة العاملان من الجنسية الاسيويه واصابه عدد 3 اشخاص ايضا من الجنسية الآسيوية في المصنع المجاور بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر.

ونوه أن الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامه وعدم التقيد بالتراخيص اللازمه من الدفاع المدني لتأمين هذ النوع من المنشآت التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.

وعليه تم استدعاء الجهات المختصه من الاسعاف الوطني والدفاع المدني والدوريات المرورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ونقل المتضررين من الحدث إلى المستشفى.