نشوب حريق في 5 قوارب خشبية بالشارقة

تمكنت فرق الدفاع المدني بهيئة الشارقة للدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في خمسة قوارب خشبية بخور الشارقة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة، صباح أمس، يفيد بوقوع حريق شب في عدد من القوارب الخشبية المتوقفة على خور الشارقة بمنطقة اللية. وعليه توجهت فرق الإطفاء، ودوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، إلى مقر الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أصيب أحد العاملين من الجنسية الآسيوية؛ وُجد على متن أحد القوارب، بإصابات بسيطة، وتم نقله إلى مستشفى القاسمي، وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة له.

وباشرت الجهات المختصة بشرطة الشارقة إجراءاتها في عمليات التحقيق لمعرفة مسببات الحادث.