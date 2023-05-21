ضبط متعاطي مخدرات بمواقف تابعة لمركز شرطة

قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم شخص عربي الجنسية، ضُبط في مواقف أحد مراكز الشرطة تحت تأثير تعاطي مادة مخدرة. فيما بادر مسؤول بأحد المتاجر في منطقة جبل علي الصناعية في قضية أخرى إلى إبلاغ شرطة دبي عن أربعة من موظفيه، كانوا يتعاطون المخدرات في مكان العمل، فتم إرسال دورية على الفور وضبطهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بتغريمهم 5000 درهم، وإبعادهم عن الدولة.

وتفصيلاً، قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 10 آلاف درهم بحق شخص عربي، حاز مادة مخدرة، وثبت أنه تحت تأثير تعاطيها بعد ضبطه.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأنه تم إلقاء القبض على المتهم بالمواقف الأمامية لأحد مراكز الشرطة في دبي وهو في حالة غير طبيعية، إذ كان يتلعثم في الكلام، فتم التحفظ عليه بالمركز، واستصدار الإجراءات القانونية اللازمة، وبتفتيشه احترازياً عُثر بحوزته على سبع إبر طبية تحتوي على مادة غير معروفة، وقطرة أخفيت بالساق الأيسر تحت البنطال الذي كان يرتديه، فتم إخضاعه للفحص من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتبين أنه تحت تأثير تعاطي إحدى المواد المخدرة، وأن القطرة التي كانت بحوزته عبارة عن سائل يستخدم لتوسيع حدقة العين، ولا تصرف إلا بوصفة طبية، لارتباطها بحالات التعاطي وسوء الاستخدام، كما أن لها بعض التأثيرات الجانبية التي تسبب الهلوسة.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة اعترف بحيازة هذه المواد الممنوعة، فيما ذكر في تحقيقات النيابة العامة في دبي أنه يحوزها لغرض العلاج من تعاطي المؤثرات العقلية، نافياً تهمة التعاطي، فأحيل إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

إلى ذلك أفادت وقائع الدعوى الثانية، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بأن بلاغاً ورد إلى مركز الإدارة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، يفيد بأن أشخاصاً يتعاطون المخدرات في أحد محال «السوبر ماركت» بمنطقة جبل علي الصناعية. وذكر المبلّغ، وهو مشرف بالمحل المشار إليه، أن لديه موظفين يتعاطون المخدرات داخل المتجر، ما يسبب الضرر للمكان، فتمت الاستجابة للبلاغ، وانتقلت دورية إلى المكان، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وجُلبوا إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث تم الحصول على عينة منهم لفحصها، وتحديد ما إذا كانت تحتوي على أي مواد مخدرة من عدمها، وتبين أنهم تحت تأثير تعاطي أحد أنواع الـ«امفيتامينات».وبسؤال المتهمين في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أقروا بتعاطي مخدر الكريستال، وأنهم حصلوا عليه من شخص إفريقي، كما مثلوا أمام المحكمة، واعترفوا مجدداً بجريمتهم، طالبين استعمال الرأفة معهم.وانتهت المحكمة إلى إدانتهم، وتغريم كل منهم 5000 درهم، وإبعادهم عن الدولة.

محكمة الجنح قضت بغرامة 10 آلاف درهم بحق المتهم بالتعاطي بمواقف مركز الشرطة.