السيطرة على حريق نشب في 5 قوارب خشبية في خور الشارقة

تمكنت قوة الدفاع المدني بهيئة الشارقة للدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في 5 قوارب خشبية بخور الشارقة، وإصابة أحد العاملين بها بإصابات بسيطة.

وكان بلاغاً قد ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة صباح اليوم السبت عند الساعة 8:31 دقيقة، يفيد بوقوع حريق شب في عدد من القوارب الخشبية المتوقفة على خور الشارقة بمنطفة اللية.

وعليه توجهت فرق الإطفاء، ودوريات الشرطة، والإسعاف الوطني لمقر الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أصيب أحد العاملين من الجنسية الآسيوية؛ تواجد على متن أحد القوارب باصابات بسيطة وتم نقله إلى مستشفى القاسمي، وتقديم الرعاية الصحية المتكامله له.

وباشرت الجهات المختصة بشرطة الشارقة إجراءاتها في عمليات التحقيق لمعرفة مسببات الحادث.