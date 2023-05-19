سائق «تاكسي» يحاول التحرش بطفلتين

تمكنت الأجهزة الأمنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط قائد مركبة أجرة (آسيوي)، حاول التحرش بطفلتين، أثناء عودتهما للمنزل مساءً، مستغلاً استقلالهما للمركبة بمفردهما دون ذويهما.

وتعود تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، من رجل (عربي)، يفيد بأنه أثناء عودة طفلته البالغة من العمر 13 عاماً، استقلت مركبة أجرة برفقة صديقتها (15 عاماً)، وقام قائد المركبة بالتحرش بهما، وعلى الفور استدلت أجهزة الشرطة على المركبة وقائدها، وفي زمن قياسي تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بما قام به من فعل.

وأكدت شرطة الشارقة على مسؤوليات الأهالي تجاه أطفالهم، وأن دورهم لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية والأمنية في حماية الأبناء، حيث اتضح أن ذوي المجني عليهما، كانوا على علم بتنقل الطفلتين عبر وسائل المواصلات بمفردهما، ومن دون وجود شخص بالغ معهما، الأمر الذي يكون عرضة لمثل هذه التصرفات التي قد تقع من أشخاص غير أسوياء، مناشدة الأهالي ضرورة تحمل المسؤولية في حماية أبنائهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.