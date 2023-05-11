الحبس والغرامة لأوروبي ســــرق «بنطالاً»

أراد أوروبي الحصول على بنطال من ماركة معروفة، من دون أن يسدد ثمنه، البالغ 1375 درهماً، فاختار - إلى جانب البنطال - قميصاً يبلغ ثمنه 575 درهماً، ودخل إلى غرفة تغيير الملابس، حيث أخفى البنطال في حقيبة كانت بحوزته، ثم توجه إلى المحاسب وسدد ثمن القميص فقط، وغادر المكان. وحكمت محكمة الجنح في دبي بحبسه شهراً وتغريمه ثمن قطعة الثياب المسروقة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن شرطة دبي تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سرقة في أحد المحال التجارية.

وذكر مندوب من المحل أن شخصاً مجهولاً دخل إلى المكان، واختار بنطالاً وقميصاً، واتجه إلى غرفة تبديل الملابس، ثم سدد 575 درهماً ثمن القميص، مستخدماً بطاقة ائتمانية، وغادر المحل.

وبعد التدقيق من العاملين، تبين أنه لم يعد البنطال ولم يسدد ثمنه.

وشوهد المتهم في كاميرات المراقبة وهو يدخل إلى غرفة تبديل الثياب ومعه البنطال، ويخرج منها من دونه. وقد تمكنت الشرطة من تحديد هويته وضبطه. واعترف، خلال التحقيق معه، بارتكاب جريمة السرقة.

وقرّرت المحكمة، نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة، وقضت بحبسه شهراً واحداً وتغريمه قيمة البنطال، وإبعاده عن الدولة.