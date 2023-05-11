آسيوي ينتحل صفة «شرطي» لتفتيش شقة

قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً والغرامة بحق آسيوي انتحل شخصية رجل شرطة، لدخول شقة شخص آخر من الجنسية ذاتها.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم أخبر المجني عليه بأنه من المباحث الجنائية، ويريد الدخول إلى الشقة لتفتيشها، لكن المجني عليه اشتبه فيه، وطلب منه ما يفيد انتماءه إلى الشرطة، إلا أن الأخير رفض إبراز هويته، وهدده بأنه سيجلبه إلى المركز أو يحضر له الشرطة، إذا لم يسمح له بالدخول، لكن المجني عليه اتصل بأمن البناية، الذين أحضروا الشرطة للمتهم.

وأقر المتهم بالواقعة، معترفاً بانتحال صفة رجل شرطة، لدخول شقة المجني عليه.

من جهتها، أفادت المحكمة بأن جريمة انتحال وظيفة من الوظائف العامة تتحقق بمجرد ادعاء المتهم أمام الغير أنه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يلجأ إلى القيام بعمل من أعمالها.

وأشارت إلى أن الثابت في تحقيقات النيابة العامة ادعاء المتهم أنه يعمل بوظيفة عامة، الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بحقه، ومن ثم قضت المحكمة بإدانته وعاقبته بالحبس شهراً والغرامة 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة.