الحيمر صعد الجبل لممارسة الرياضة وجلب العسل وسقط متوفى

توفي المواطن سالم أحمد الحيمر، البالغ من العمر 36 سنة، إثر سقوطه من ارتفاع 50 متراً في إحدى المناطق الجبلية في رأس الخيمة، وقال رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، المقدم أحمد المزيود، إن تفاصيل الواقعة بدأت بخروج الشاب في رحلة نزهة كعادته، إلا أنه تأخر عن موعد عودته المعتاد، ما دفع أقاربه وأهالي المنطقة للخروج بحثاً عنه دون جدوى، ما دعاهم إلى تقديم بلاغ عن تغيبه إلى جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث من قبل عناصر مركز شرطة الرمس الشامل، وقسم البحث والإنقاذ والإسعاف الوطني، بمشاركة عدد من أهالي المنطقة الأكثر دراية بتضاريسها، وباشروا عملية البحث، إلى أن تم العثور عليه متوفى في إحدى المناطق الوعرة، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، لافتاً إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، ومباشرة جهات الاختصاص إجراءاتها.

وقال عبدالله علي سيف الشميلي، صديق المتوفى، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحيمر موظف في إدارة الدفاع المدني، ومتزوج، ولديه ثلاثة من الأطفال، ومن سكان منطقة شمل، واعتاد الصعود إلى الجبل أسبوعياً، إما لممارسة الرياضة، أو لإحضار العسل الجبلي، كونه من هواة الصعود إلى الجبال، ومن أبناء المناطق الجبلية في رأس الخيمة.

وأوضح أن الحيمر اصطحب زوجته وأطفاله إلى منزل أسرتها بعد الظهر، وذهب بمركبته نحو الساعة الرابعة عصراً إلى الجبل، وأوقف المركبة، وترك هاتفه بداخلها، وصعد بمفرده الجبل، وعند الساعة التاسعة ليلاً حاولت زوجته التواصل معه، والاتصال به أكثر من مرة، من دون رد.

وتابع أنه تم إبلاغ أشقاء سالم بفقدان الاتصال به، وأنه لا يجيب على الهاتف، حيث قاموا، برفقة أبناء المنطقة، بالتوجه إلى المكان الذي يصعد منه إلى الجبل، فوجدوا سيارته والهاتف بداخلها.

وأشار إلى أن الشرطة وبعض أهالي المنطقة صعدوا فوق الجبل للبحث عنه، حيث وجد أحدهم العصا التي كان يستخدمها دائماً في طلعاته الجبلية ملقاة على الأرض، وعندما تم إشعال الكاشف الضوئي أسفل الجبل عُثر على جثته ملقاة في الأسفل، نحو الساعة الرابعة فجراً، أي بعد سبع ساعات من عمليات البحث، حيث تبين أنه سقط من ارتفاع يزيد على 50 متراً تقريباً.

وأوضح أن الحيمر لديه خبرة واسعة في صعود الجبال، كونه من هواة المناطق الجبلية، وأن سقوطه ووفاته قضاء وقدر، وأن جميع أبناء منطقة شمل تأثروا لوفاته، لأنه كان حسن الخلق، ومحبوباً لدى جميع أصدقائه وأقربائه وزملائه في العمل.