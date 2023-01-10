شرطة دبي تضبط 90 مركبة استعرض سائقوها تحت الأمطار

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 90 مركبة استعرض سائقوها بتهور وطريقة خطرة في منطقة الروية أثناء سقوط الأمطار.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، إن الدوريات المرورية رصدت سائقين يستعرضون بمركباتهم بطريقة خطرة في منطقة الروية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء هطول الأمطار، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط تلك المركبات وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذّر المزروعي من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، إذ القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، أو القيادة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، لافتاً إلى أنه يتم إيقاف السائقين وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، خصوصاً السباق أو الاستعراض من خلال ما يسمى بـ«التفحيط»، نظراً لما يمثله من ضرر كبير على الطرق والمرافق العامة، فضلاً عن أنه يسبب خطورة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى ضرورة القيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، مراعاة لتقلبات الطقس، وعدم كفاءة استجابة المركبة كما هو معتاد في الظروف الطبيعية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على تكثيف وجودها في مختلف الأماكن لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.