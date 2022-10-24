"طيران شرطة أبوظبي" تنقل مصابين بحادث إلى "شخبوط الطبية".. فيديو

نقلت طائرة الإسعاف الجوي التابعة لإدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية شخصين من الجنسيتين العربية والآسيوية إلى مدينة شخبوط الطبية لتلقي العلاج ، بعد إصابتهما بإصابات متوسطة إثر حادث مروري على شارع "حميم" في منطقة الظفرة.

ووفرت طواقم طائرة الإسعاف الجوي الرعاية الطبية اللازمة، للمصابين أثناء نقلهما، ضمن حرصها المستمر على توفير أحدث المعدات والأجهزة المتقدمة للعناية بسلامة المصابين والمرضى، خلال عمليات نقلهم بالطائرة المروحية متمنية الشفاء العاجل للمصابين.