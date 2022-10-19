شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التوقف في وسط الطريق

أهابت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت التوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فورا بمركز التحكم والسيطرة 999 ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.

ودعت السائقين الى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية فاحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة تجنب مستخدمي الطريق السلوكيات الخاطئة.

وحذرت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف ، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي الى الانشغال عن الطريق وبالتالي تؤدي إلى حوادث مرورية.