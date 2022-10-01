الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق ببناية 14 طابقاً

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في بناية سكنية مكونة من 14 طابقاً بمنطقة النهدة الأولى، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني الذي أشار إلى أن ثلاثة مراكز شاركت في مكافحة الحريق.



وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي ، بلاغاً عند الساعة 14:46 مساء اليوم السبت يفيد بوقوع حادث في بناية بمنطقة النهدة ، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء القصيص كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت فرق المكافحة في الساعة 14:51 محققة ازمن استجابة خمس دقائق.

وتبين ان الحادث متوسط في بناية من 14 طابق وعليه تم طلب مركزي الراشدية و بورسعيد للدعم والإسناد ، وفي الساعه 15:51 وردت إشارة من قائد الحادث تفيد بأن الحادث تحت السيطرة،وفي الساعة 16:23 وردت اشاره من قائد الحادث تفيد بأن الحادث تحت التبريد ولا توجد اي اصابات أو وفيات.