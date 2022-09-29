وفاة شخصين وإصابة ثالث في اصطدام مركبة بعمود

فقد سائق السيطرة على مقود السيارة، ما أدى إلى انحرافها بشدة والاصطدام بعمود على مدخل استقبال مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أمس، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثالث بإصابة بليغة، وأجريت له الإسعافات اللازمة. وأفادت مديرية المرور والدوريات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى فقدان السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بالعمود في مدخل المستشفى. وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بالحادث، وانتقلت إلى الموقع دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف ودورية الإنقاذ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتم إسعاف الشخص المصاب. ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم تداول المعلومات المغلوطة، وضرورة استقاء البيانات والأخبار من المصادر الرسمية.