«محاكم أبوظبي» تصدر 7000 حكم في شهر أغسطس

حققت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، معدلات مرتفعة في سرعة الفصل بالدعاوى، إذ أصدرت نحو 7000 حكم خلال شهر أغسطس الماضي، بمعدل 346 حكماً يومياً خلال أيام العمل الرسمية، أي نحو 45 حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت المحاكم جلستين في المتوسط للفصل في النزاع على مدار 52 يوماً من تاريخ قيد الدعوى إلى إصدار الحكم.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن المعدلات المرتفعة في مختلف المؤشرات القضائية والعدلية بدائرة القضاء، تعكس حجم العمل المنجز لتقديم خدمات عالمية الجودة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد أبوظبي، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإتاحة خدمات التقاضي عن بُعد.

وأشار العبري، إلى اعتماد الدائرة أنظمة تقنية متطورة لمتابعة القضايا في جميع المحاكم، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ودورها في توفير إحصاءات دقيقة ومؤشرات واضحة للعمليات القضائية منذ قيد الدعوى حتى الفصل فيها، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.

وأظهر التقرير الإلكتروني الشهري لتحليل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المدنية في أبوظبي، عقد 8330 جلسة تقاضٍ إلكترونية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، خلال أغسطس الماضي، بمعدل 416 جلسة يومياً و52 جلسة كل ساعة عمل، في حين أصدرت 4923 حكماً ابتدائياً، 1077 أمراً قضائياً، 822 حكم استئناف، و140 حكماً بالنقض.

فيما بلغت الأحكام الصادرة عن محاكم دائرة القضاء منذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس، نحو 44 ألف حكم، بمعدل 36 ألف حكم ابتدائي، و6000 استئناف، و1700 نقض، وذلك في غير المسائل الجزائية.