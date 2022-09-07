التعرف على المطلوبين والمشتبه بهم والضحايا بتقنية مبتكرة

أطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم على مشروع "الاستيقاف والتعرف على الضحايا" من خلال بصمة العين باستخدام جهاز صغير يسهل حمله واستخدامه من قبل رجال الأمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة السلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام اللواء أحمد المقعودي ومدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي اللواء مهندس وليد المناعي و مدير مركز شرطة نايف اللواء الدكتور طارق تهلك، ونائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية العميد عبدالعزيز الأحمد.

ونوه الفريق ضاحي خلفان تميم بفكرة المشروع، وفريق العمل بوزارة الداخلية الذي عكف على تطويره وهو عبارة عن جهاز محمول (تابلت) يعتمد نظام بصمة العين للقيام بعدد من المهام الميدانية التي تخدم وتسهل على أفراد الشرطة وإدارات التحريات والبحث الجنائي التعرف على الاشخاص المطلوبين أو المشتبه بهم من خلال خدمة الاستيقاف الأمني، دون الحاجة لإرسالهم إلى مركز شرطة للتدقيق عليهم.



ويمكن للجهاز كذلك التعرف على الضحايا والجثث المجهولة من خلال التحقق من بصمة العين المخزنة لدى وزارة الداخلية للتعرف على هويات الاشخاص، ويعد أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرؤية الحاسوبية.