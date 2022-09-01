تسليم 42 مليون درهم مستحقات 5832 عاملاً

نجحت محكمة أبوظبي العمالية في صرف مستحقات عمالية لـ5832 عاملاً في نزاع جماعي بقيمة 42 مليوناً و767 ألفاً و967 درهماً، وذلك خلال زمن قياسي لم يتجاوز شهرين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية وشمولها بالنفاذ المعجل، وإتمام تسليم المستحقات إلى العمال في مقر إقامتهم عن طريق البريد.

وأكدت المحكمة أن سرعة إنهاء النزاعات العمالية لاسيما الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال في أماكن إقامتهم، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، مع ضمان جودة ودقة الأحكام.

وأشارت إلى فاعلية الآلية المنفذة لضمان إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي كفلها القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تماشياً مع اهتمام وحرص دولة الإمارات على حماية وحفظ حقوق العمال في ظل سيادة القانون، ومن خلال منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.