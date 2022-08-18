ضبط سائق تسبب في وفاة آسيوي وهرب من موقع الحادث

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط سائق مركبة يبلغ من العمر 29 عاماً تسبب في صدم شخص آسيوي كان يقود دراجته الهوائية وتسبب في وفاته في أحد شوارع الإمارة وفر هارباً من موقع الحادث.

وقال مدير فرع المباحث والتعقيب إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، النقيب عبد الرحمن أحمد الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم وهروب المتسبب من موقع الحادث، حيث تم تشكيل فريق من فرع المباحث والتعقيب لجمع المعلومات والتحري عن الشخص المتسبب في الحادث والمركبة المستخدمة كما تم الاستعانة بكاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في شوارع الإمارة لمراجعتها والوقوف على أية مقاطع مصورة قد تسهم في التعرف على المركبة المتسببة في الحادث.

وأوضح بعد عمليات بحث وتحري مستفيضة تمكن فريق العمل من التوصل إلى مكان المركبة وضبط سائقها وبعد التحقيق المبدئي معه أقر بقيامه بصدم قائد الدراجة الهوائية ولاذ بالفرار من موقع الحادث، وقد أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.