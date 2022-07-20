«الداخلية» و«اتصالات» تطلقان تطبيق «حصنتك» على الهواتف الذكية

المصدر: أحمد عابد ـ أبوظبي

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، و«اتصالات الإمارات»، تطبيق «حصنتك للمنازل» على الهواتف، وهو منصة تفاعلية ذكية تسهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة واستقبال إنذار الحريق في أي مكانٍ ووقت.

ويقدم التطبيق كل الخدمات المتعلقة بالاشتراك في إدارة منظومة حصنتك للمنازل التي تعد خطوة ريادية على مستوى الخدمات الذكية في مجال الأمن المجتمعي والوقاية من الحريق. ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه، حيث يتيح سلاسة في التصفح والتفاعل والتنبيهات والرد على الاستفسارات، فضلاً عن خاصية البحث السريع، والمشاركة الرقمية، وتوثيق بيانات الملف الشخصي للمواطن والمقيم.

يتيح التطبيق إمكانية متابعة المنظومة والتحكم فيها عن بعد، بما فيها الإنذار المبكر على الهاتف في أي زمان ومكان، ويمكن تحميل تطبيق (HASSANTUK) من متاجر آبل وجوجل بلاي.

وأكد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، حرص الوزارة على تقديم منظومة خدمات ترتقي بأنماط حياة المجتمع الإماراتي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية لتحسين جودة هذه الخدمات وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن، وحفظ الأرواح، والحماية من الحريق، ورفع مستويات الأداء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات خطط التحول الرقمي.

من جانبه قال النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات الإمارات»، عبدالله إبراهيم الأحمد، إن «اتصالات الإمارات تسعى إلى تحقيق الريادة في عصر النهضة الرقمية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتوظيف أحدث الحلول والخدمات الذكية في وقاية وحماية المجتمع والأفراد. ويجسد إطلاق تطبيق حصنتك الذكي للهاتف المتحرك، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مدى حرصنا على المساهمة الفعالة في تطوير خدماتنا الذكية وتوسيع نطاقها في مجالات التحول الرقمي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفقاً لأعلى معايير الحماية والوقاية».

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