رجل يقترض 120 ألف درهم من صديقه ويرفض ردّها

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اقترض رجل 120 ألف درهم من صديقه (يقع تحت الحجر والقوامة)، وحين طالبته زوجة الصديق برد المبلغ، امتنع وتهرّب، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للزوجة 120 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام امرأة برفع دعوى ضد صديق زوجها، طالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 120 ألف درهم، موضحة أنه اقترض المبلغ المطالب به من صديقه «محجور عليه»، وعند مطالبة زوجته «القيم»، برد المبلغ المقترض بموجب حكم الحجر والقوامة، امتنع عن رد المبلغ دون أي مسوّغ قانوني.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعية تطالب المدعى عليه بأن يؤدي لها 120 ألف درهم، وذلك تأسيساً على أنه أُقرض المبلغ على سبيل الدين، لافتة إلى أن المدعى عليه مثل أمام مكتب إدارة الدعوى، ولم ينازع على المبلغ المطالب به، ولم ينكره، ولم يعترض على صور المحادثات الهاتفية المرفقة، وبالتالي فإن المحكمة يتبين لها وفقاً للمستندات المرفقة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، سيما وأنه لم يدفع الدعوى بأي دفاع ينال منها، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها، والقضاء لها على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 120 ألف درهم والمصروفات.

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