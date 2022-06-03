خلاف على أولوية المرور يقود سائقين إلى «جنايات دبي»

المصدر: محمد فودة ■ دبي

تطور خلاف على أولوية المرور بين شخصين (آسيويين) إلى مشاجرة على الطريق وعراك بالأيدي، وتبادلا السباب والقذف، فتحول سوء تفاهم مروري بسيط إلى قضية جنائية، وأحيلا من قبل مركز الشرطة المختص إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات في دبي لتقضي بإدانتهما وتغريم كل منهما 3000 درهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين كانا يقودان سيارتيهما على الطريق ذاته بالقرب من أحد المخارج، وحاول كل منهما المرور قبل الآخر، وحدث بينهما تلاسن ومشادة كلامية وهما داخل سيارتيهما، ثم نزلا وتطور الموقف إلى مشاجرة بالأيدي، فدفع أحدهما الآخر في صدره بقوة، بينما سحب الثاني الأول من قميصه ولكمه في مناطق متفرقة من جسده ووجه إليه وابلاً من الشتائم، فتم استدعاء الشرطة وأجرى كل منهما فحصاً طبياً لإثبات الإصابات التي تعرض لها.

وبسؤال المتهم الأول في القضية أفاد بأن المتهم الثاني انحرف عليه فجأة بسيارته، ووجه إليه سباباً بذيئاً باللغة الإنجليزية، ثم اعتدى عليه بالضرب بعد أن نزل من السيارة.

فيما أفاد المتهم الثاني بأن الأول تعدى عليه بالضرب وسبه باللغة العربية، وأثبت تقرير الطب الجنائي للمتهمين إصابتهما برضوض جائزة الحدوث من الواقعة وتحتاج إلى علاج أقل من 20 يوماً.

وخلال جلسة المحاكمة حضر أحد المتهمين وأنكر التهمة المنسوبة إليه، فيما لم يحضر الآخر.

وبعد النظر في الدعوى ومن خلال واقع ما حدث بحسب ما اطمأنت إليه المحكمة، وقر في يقينها أن المتهمين مدانان بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والسب العلني، وقضت بتغريم كل منهما 3000 درهم.

إلى ذلك لم يرتضِ المتهمان الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف التي رفضت طعنها وأيدت الحكم المستأنف.

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