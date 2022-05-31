بلدية دبا الفجيرة تتصدى لموزعي المنشورات الدعائية المخادعة

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

كثّفت بلدية دبا الفجيرة حملاتها ضد الأفراد الذين يوزعون منشورات تسويقية دون تصاريح رسمية منها، بقصد خداع المستهلكين بوجود تخفيضات أو غيرها من الخدمات المقدمة لهم، وحررت 142 مخالفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت توزيع دعاية من دون تصريح، وممارسة أنشطة غير مذكورة بالرخصة.

وأفاد مدير البلدية، المهندس حسن اليماحي، بأنه تم إغلاق منشأتين، لعدم الالتزام بتجديد الرخصة، كما تم توجه 207 إنذارات إلى منشآت لم تلتزم بتعليمات لبلدية، موضحاً أن قسم التراخيص التجارية نفذ جولات تفتيشية على 1839 منشأة ومحلاً تجارياً، بهدف التأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، لافتاً إلى أن البلدية أنجزت 1575 رخصة تجارية في الربع الأول. وأكد أن البلدية تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية بشكل دوري، ومستمرة لرصد الممارسات السلبية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في المنشآت، وإلزامهم بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية، مؤكداً أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي»، كونها تفتح الباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

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