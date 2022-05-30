«دفاع مدني الفجيرة» تحذر من ترك «السكوتر الكهربائي» داخل المركبات صيفاً

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

حذّرت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة من خطورة ترك السكوتر الكهربائي داخل المركبات أثناء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انفجار البطارية، ما يسفر عن حوادث حرائق في المركبات.

ونشرت الإدارة معلومات تثقيفية للسائقين، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإجراءات اللازم اتباعها لتجنب هذا النوع من الحوادث، في إطار حملة توعية للحد من حرائق المركبات، محددة أبرز أسباب وقوعها، وهي السكوتر الكهربائي والسجائر الإلكترونية والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف وولاعة سجائر وعبوات الغاز وعبوات العطر المضغوطة والمعقم.

وأكدت أن على أصحاب المركبات ضرورة تطبيق إجراءات السلامة لتجنب حرائق المركبات صيفاً، ومراقبة معدلات مياه التبريد وزيت المحرك والصيانة الدورية، وإيقاف المحرك عند التزود بالوقود، بالإضافة لإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع تسرب الوقود والاحتفاظ بطفاية حريق في المركبة.

من جهته، قال صاحب محل إلكترونيات، محمد محيي الدين، إن «السكوتر الكهربائي يلاقى إقبالاً كثيفاً من فئات عمرية مختلفة، خلال العامين الماضيين، خصوصاً مع توافر أحجام تتناسب بحسب العمر والطول».

وشدد على أصحاب السكوتر الكهربائي ضرورة اتباع بعض الإرشادات لتجنب احتراق السكوتر، وعدم ترك الشاحن دون مراقبة، خصوصاً خلال فترة الظهيرة أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

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