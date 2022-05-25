إزالة آثار حادث «أسطوانة الغاز» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء، الانتهاء من إزالة الآثار الناجمة عن انفجار أسطوانة غاز، حدث أول من أمس بمنطقة الخالدية في أبوظبي، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين، مشيرتين إلى عودة السكان تدريجياً إلى وحداتهم السكنية، بعد أن تأكدت الجهات المختصة من سلامة المباني.

وأشادتا بتعاون أفراد المجتمع خلال التعامل مع الحادث، مؤكدتين على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من مخاطر استخدام أسطوانات الغاز، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة التمديدات، متمنية السلامة للجميع.

وأفادت دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بأن جميع مصابي حادث انفجار أسطوانة الغاز، الذي وقع أول أمس في مطعم في منطقة الخالدية في أبوظبي، قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في منشآت القطاع الصحي في الإمارة، التي قامت بدورها بالتعامل السريع مع الإصابات، وإجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب الحادث.

كما تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين، الذين يستكملون رعايتهم الطبية، ومع أهاليهم لتسهيل زيارتهم في المنشآت الطبية والاطمئنان عليهم، بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل.

وأعربت الدائرة عن تعازيها بوفاة شخصين جرّاء الحادث، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع السفارات والأهالي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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